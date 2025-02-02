СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши

СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ

Полковник ВСУ Ростислав Карпуша приказал подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители, заявили в СК. Ведомство не уточнило число погибших и раненых

Ростислав Карпуша (Фото: СК России)

Следственный комитет завел уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши, сообщает ведомство.

По версии следователей, полковник приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже в Курской области, о котором накануне сообщило Минобороны России. Интернат был атакован 1 февраля; по данным военного ведомства, средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области.

В здании находились мирные жители, сообщает СК. В результате удара есть погибшие и раненые, заявили в ведомстве, не уточнив их число.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в ночь на 2 февраля, что на тот момент достоверной информации о числе пострадавших не было.

Суджа с августа 2024 года находится под контролем украинских сил. Минувшей осенью бывший глава Суджанского района говорил, что они удерживали в школе-интернате мирных жителей, которые не эвакуировались после вторжения ВСУ в Курскую область.

19-й отдельной ракетной бригадой Украины ранее командовал полковник Федор Ярошевич. По версии СК, он отдавал приказы по обстрелу Белгорода, что привело к гибели гражданских и ущербу более 1,3 млн руб.