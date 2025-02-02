 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ

СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши
Сюжет
Военная операция на Украине
Полковник ВСУ Ростислав Карпуша приказал подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители, заявили в СК. Ведомство не уточнило число погибших и раненых
Ростислав&nbsp;Карпуша
Ростислав Карпуша (Фото: СК России)

Следственный комитет завел уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши, сообщает ведомство.

По версии следователей, полковник приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже в Курской области, о котором накануне сообщило Минобороны России. Интернат был атакован 1 февраля; по данным военного ведомства, средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области.

В здании находились мирные жители, сообщает СК. В результате удара есть погибшие и раненые, заявили в ведомстве, не уточнив их число.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт, повлекший смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в ночь на 2 февраля, что на тот момент достоверной информации о числе пострадавших не было.

Суджа с августа 2024 года находится под контролем украинских сил. Минувшей осенью бывший глава Суджанского района говорил, что они удерживали в школе-интернате мирных жителей, которые не эвакуировались после вторжения ВСУ в Курскую область.

19-й отдельной ракетной бригадой Украины ранее командовал полковник Федор Ярошевич. По версии СК, он отдавал приказы по обстрелу Белгорода, что привело к гибели гражданских и ущербу более 1,3 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Суджа Курская область Следственный комитет уголовное дело ВСУ ракетный удар


 

Материалы по теме
Хинштейн отреагировал на ракетный удар ВСУ по интернату в Судже
Политика
СК завел дело о теракте после убийства пяти мирных жителей под Суджей
Политика
Глава занятого ВСУ Суджанского района ушел в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав КолокольниковОбщество, 11:36
Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в РоссииЭкономика, 11:27
Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. ИнфографикаФинансы, 11:17
Капитализация процентов по вкладу: что это и как рассчитатьИнвестиции, 11:00
В Москве завели дело после отравления детей в гостинице в КапотнеОбщество, 10:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:45
СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУПолитика, 10:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
При столкновении трех автомобилей на МКАД погиб человекОбщество, 10:30
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексацияИнвестиции, 10:25
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожарОбщество, 10:21
Союз армян России осудил задержание ученого в Ереване за видео о КарабахеОбщество, 10:11
Университеты раскрыли, где потребуют обязательный ЕГЭ по физикеОбщество, 10:01
Названы 5 фондов денежного рынка c доходностью, близкой к ставке ЦБИнвестиции, 10:00
Тактаров раскритиковал тренерский штаб Шары Буллета после поражения в UFCСпорт, 09:56