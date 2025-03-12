Минобороны сообщило об освобождении 5 поселений в Курской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный на курском направлении, сообщило Минобороны.
Поселения освободили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военнослужащих, еще двое сдались в плен. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и три пункта управления беспилотниками, рассказали в Минобороны.
Все пять поселений расположены в Суджанском районе Курской области. По состоянию на 2010 год в селе Казачья Локня проживало 605 человек, на хуторе 1-й Княжий — 192, 2-й Княжий — 37, в слободе Замостье — 2114, поселке Мирный — 305 человек.
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