Минобороны сообщило об освобождении Суджи

Суджа на юго-западе Курской области находится под контролем российской армии, сообщило Минобороны. Это единственный город, который ВСУ заняли в ходе нападения на Курскую область в августе 2024 года

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Российские войска освободили город Суджа, расположенный на юго-западе Курской области, сообщило Минобороны. Украинские войска удерживали контроль над городом с августа 2024 года, когда прорвали границу в Суджанском районе.

Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 9 марта Минобороны России сообщило об освобождении села Лебедевка, которое находится в 10 км к северо-западу от Суджи. В тот же день ведомство опубликовало кадры ударов по колонне военной техники ВСУ, уходившей из Суджи.

Для прорыва позиций украинской армии российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 марта рассказал, что операция, получившая название «Поток», продолжалась шесть дней. Российские военные прошли 14 км по газовой трубе, затем выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже.

Ранее в Кремле, комментируя операцию по возвращению контроля над Суджей, заявили, что российская армия «продвигается успешно». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценивал динамику боевых действий как «хорошую».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, украинские военные смогли взять под контроль 1268 кв. км территории Курской области (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). К февралю удалось освободить свыше 800 кв. км, или около 64% занятой территории, сообщали в Генштабе.

Площадь Суджи — 434 га. Город расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. С 2004 года Суджа представляет собой муниципальное образование в составе одноименного городского поселения и является центром Суджанского района. По данным Росстата на январь 2024 года, в городе проживал 4941 человек.