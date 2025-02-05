Алаудинов сообщил о четырех погибших при ракетном ударе по Судже

Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

В результате ракетного удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля погибли четыре человека, около 90 получили контузии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В опубликованном видео он уточнил, что пуск ракет противника был зафиксирован средствами российской ПВО, а удар был нанесен с территории Сумской области. По его словам, большинство пострадавших — мирные жители, находившиеся в школе. Алаудинов также отметил, что современные российские технологии позволяют установить место пуска ракет.

Ленинский суд в Курске в первые дни февраля арестовал военнослужащего ВСУ Владимира Парафило по подозрению в убийстве жителя села Русское Поречное. Мужчина, служащий в 92-й отдельной штурмовой бригаде, был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), максимальное наказание — пожизненное заключение.

Согласно данным следствия Парафило, находясь на территории России с декабря 2024 года, выполнил приказ командира роты и убил мирного жителя, выстрелив ему в спину. Пострадавший не представлял угрозы. Военнослужащий ВСУ признал вину и выразил сожаление о произошедшем. По делу также проходит командир с позывным «Антошка».