В Курской области организовали вывоз жителей из приграничья
Власти Курской области организовали вывоз жителей из приграничных территорий, подвергающихся обстрелам, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали уже несколько тысяч человек. «Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — сказал он.
Также глава региона сообщил, что этой ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту Владимиру Путину. «[Президент] держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — подчеркнул Смирнов.
С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. Минобороны заявило о попытке прорыва границы более 300 диверсантами. По данным ведомства, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. К вечеру того же дня Минобороны сообщило об отступлении основных сил вражеских ДРГ на территорию Украины, однако Смиронов тогда же заявил, что обстановка остается напряженной (пост Минобороны позже отредактировали).
Сегодня в полдень военное ведомство отчиталось, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, а украинским резервам в Сумской области нанесли поражение. Министерство оценило потери Украины за сутки боев в 260 военных и 50 единиц бронетехники.
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