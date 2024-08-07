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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области организовали вывоз жителей из приграничья

Сюжет
Военная операция на Украине
Бои с диверсантами в приграничье Курской области продолжаются с утра вчерашнего дня. Губернатор Смирнов сообщил, что доложил о ситуации президенту, а местные власти уже организовали эвакуацию жителей
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Власти Курской области организовали вывоз жителей из приграничных территорий, подвергающихся обстрелам, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали уже несколько тысяч человек. «Подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — сказал он.

Также глава региона сообщил, что этой ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту Владимиру Путину. «[Президент] держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — подчеркнул Смирнов.

Минобороны сообщило об ударах по формированиям ВСУ в курском приграничье
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. Минобороны заявило о попытке прорыва границы более 300 диверсантами. По данным ведомства, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. К вечеру того же дня Минобороны сообщило об отступлении основных сил вражеских ДРГ на территорию Украины, однако Смиронов тогда же заявил, что обстановка остается напряженной (пост Минобороны позже отредактировали).

Сегодня в полдень военное ведомство отчиталось, что авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории, а украинским резервам в Сумской области нанесли поражение. Министерство оценило потери Украины за сутки боев в 260 военных и 50 единиц бронетехники.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область граница Минобороны ВСУ Военная операция на Украине
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