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СМИ узнали о распространении европейских «ковид-паспортов» на «Спутник V»

По данным El Pais, европейский сертификат о вакцинации разрешит людям, привитым российской или китайской вакциной от COVID-19, въезжать в государства, которые одобрили эти препараты на национальном уровне
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Люди, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут посещать те страны Евросоюза, которые разрешили использование препарата. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации.

По данным издания, сертификат позволит гражданам, вакцинированным любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены ЕС.

Документ также выдадут тем людям, которые привились вакцинами, одобренными государствами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти страны, пишет El Pais. Речь, в частности, идет о «Спутнике V» и препарате от китайский компании Sinopharm. Его можно использовать в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. То же коснется вакцин, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Фото:Yves Herman / AP

Сейчас проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК); по данным издания, он может быть утвержден в среду, 17 марта. Планируется, что документ будут выдавать бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Сертификат будет снабжен штрихкодом, который позволит считать информацию. Паспорт вакцинированного будет составлен на двух языках — английском и языке страны, которая его выдала, пишет газета.

С предложением ввести «зеленые паспорта» для привитых от коронавируса в конце февраля выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, в качестве примера он привел Израиль, где подобные документы уже действуют. Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран — членов ЕС согласны с необходимостью внедрить цифровое подтверждение вакцинации. Financial Times писала, что ЕК пытается ускорить внедрение этих документов, чтобы страны блока смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона.

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В конце марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация пока не рекомендует вводить подобные сертификаты. Вместе с тем она сообщила о готовности к сотрудничеству со странами, заинтересованными в этих документах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал паспорта вакцинации предметом будущих контактов Москвы и Брюсселя.

Сейчас российская вакцина «Спутник V» находится на рассмотрении властей Евросоюза. 9 марта EMA сообщило, что проверяет препарат на соответствие стандартам ЕС. Еще до того, как вакцину одобрил европейский регулятор, ее использование разрешили власти Венгрии, Словакии и Северной Македонии. О поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии и Франции. Reuters сообщил, что в производстве препарата заинтересованы Италия и Германия.

Автор
Наталия Анисимова
Спутник V вакцина коронавирус сертификат COVID-19
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