СМИ узнали о распространении европейских «ковид-паспортов» на «Спутник V»
Люди, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут посещать те страны Евросоюза, которые разрешили использование препарата. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации.
По данным издания, сертификат позволит гражданам, вакцинированным любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены ЕС.
Документ также выдадут тем людям, которые привились вакцинами, одобренными государствами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти страны, пишет El Pais. Речь, в частности, идет о «Спутнике V» и препарате от китайский компании Sinopharm. Его можно использовать в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. То же коснется вакцин, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Сейчас проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК); по данным издания, он может быть утвержден в среду, 17 марта. Планируется, что документ будут выдавать бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Сертификат будет снабжен штрихкодом, который позволит считать информацию. Паспорт вакцинированного будет составлен на двух языках — английском и языке страны, которая его выдала, пишет газета.