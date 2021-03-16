СМИ узнали о распространении европейских «ковид-паспортов» на «Спутник V»

По данным El Pais, европейский сертификат о вакцинации разрешит людям, привитым российской или китайской вакциной от COVID-19, въезжать в государства, которые одобрили эти препараты на национальном уровне

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Люди, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут посещать те страны Евросоюза, которые разрешили использование препарата. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект европейского сертификата о вакцинации.

По данным издания, сертификат позволит гражданам, вакцинированным любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены ЕС.

Документ также выдадут тем людям, которые привились вакцинами, одобренными государствами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти страны, пишет El Pais. Речь, в частности, идет о «Спутнике V» и препарате от китайский компании Sinopharm. Его можно использовать в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. То же коснется вакцин, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК); по данным издания, он может быть утвержден в среду, 17 марта. Планируется, что документ будут выдавать бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Сертификат будет снабжен штрихкодом, который позволит считать информацию. Паспорт вакцинированного будет составлен на двух языках — английском и языке страны, которая его выдала, пишет газета.