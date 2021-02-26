Песков назвал паспорта о вакцинации в ЕС предметом для будущих контактов

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Если Евросоюз введет паспорта вакцинированных от коронавируса, то это станет предметом для будущих контактов Брюсселя и Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран — членов союза согласились с необходимостью ввести сертификаты, где указывалось бы, что его владелец вакцинирован от COVID-19.

На вопрос, сможет ли это повлиять на решение российского президента о введении подобных сертификатов в России, Песков ответил, что говорить об этом преждевременно.

«Пока об этом говорить преждевременно, но подобные договоренности и общее понимание в ЕС — это очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — заявил он. — Если этот проект будет финализирован и какой-то документ будет вводиться, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами».

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