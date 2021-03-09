Регулятор ЕС после слов о русской рулетке рассказал об оценке вакцины

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет российскую вакцину «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС, говорится в заявлении регулятора, поступившем в РБК.

Так в EMA ответили на просьбу прокомментировать слова главы регулятора Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективы экстренного одобрения российской вакцины с русской рулеткой.

«В настоящее время EMA оценивает вакцину «Спутник V» против COVID-19, в рамках процесса постепенной экспертизы. <...> И любая рекомендация будет основана на научных данных о безопасности, качестве и эффективности вакцины и ни на чем другом», — заявили в Европейском агентстве лекарственных средств.

Ранее Виртумер-Хохе, говоря о возможном одобрении российской вакцины против COVID-19 в Австрии, сказала: «Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой». Она рекомендовала не применять «Спутник V» до официального разрешения EMA. «Спутник V» может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные», — отметила глава европейского регулятора. После ее слов разработчики вакцины потребовали извинений. В Кремле назвали некорректным сравнение «Спутника V» с русской рулеткой.