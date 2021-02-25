Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / AP)

Лидеры стран-членов Евросоюзы согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членам Совета Европы.

«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — отметила Меркель.

По ее словам, Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Система электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, будет готова в течение трех месяцев.

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