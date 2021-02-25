Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации Политика, 22:18 Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией Политика, 22:13 Политический кризис в Армении. Главное Политика, 22:01 Лыжник Устюгов рассказал об отношении к оскорблениям в соцсетях Спорт, 21:59 Партия Медведчука увидела попытку запугать в обыске автобуса у офиса Политика, 21:53 Восьмиклассница из Пензы сменила школу после жалобы директора в полицию Общество, 21:42 Стадион московского «Динамо» получил премию Sport Business Awards Спорт, 21:36 Генштаб Армении выступил против премьера Пашиняна Политика, 21:21 Российские дипломаты покидают КНДР на дрезине. Видео Политика, 21:15 Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет населения Бизнес, 21:08 Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж Политика, 20:30  На Украине закрыли вызвавшее блокировку РБК и 400 сайтов уголовное дело Политика, 20:26 Чемпион мира по лыжам рассказал о хитростях сборной Норвегии Спорт, 20:16 ЕС продлил санкции против Белоруссии на год Политика, 20:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / AP)

Лидеры стран-членов Евросоюзы согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членам Совета Европы.

«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — отметила Меркель.

По ее словам, Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Система электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, будет готова в течение трех месяцев.

Австрия предложит ЕС ввести «зеленые паспорта» для вакцинированных
Политика
Фото:Filip Filipovic / Getty Images

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцинация сертификаты ЕС Ангела Меркель
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter