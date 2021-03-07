Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

В январе РФПИ направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. 4 марта фонд сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества. Однако Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в ЕС. Таким образом, Северная Македония стала третьей европейской страной, которая ее одобрила.

«Спутник V» зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава страны.