Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
В Северной Македонии власти одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).
По данным РФПИ, в настоящее время «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.