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Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Скопье, Северная Македония
Скопье, Северная Македония (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

В Северной Македонии власти одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении фонда.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Отмечается, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

По данным РФПИ, в настоящее время «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

В январе РФПИ направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. 4 марта фонд сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества. Однако Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в ЕС. Таким образом, Северная Македония стала третьей европейской страной, которая ее одобрила.

«Спутник V» зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава страны.

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