В Швеции допустили поставки вакцины «Спутник V»

Там уточнили, что Россия может поставить в страну 200 тыс. доз препарата. Также возможность импортировать «Спутник V» рассматривает Хорватия, а Чехия уже начала переговоры о поставках

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Россия может поставить в Швецию вакцину от коронавируса «Спутник V» в июне, заявил газете Aftonbladet координатор кампании вакцинации в стране Ричард Бергстрем.

По его словам, он обсуждал с компанией, представляющей российскую вакцину, цены и условия поставки. В России ответили, что могут поставить 200 тыс. доз в июне, отметил Бергстрем.

РБК направил запрос в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением «Спутника V».

Бергстрем также отметил, что Венгрия и Словакия выдали экстренные разрешения на применение «Спутника V», не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Но для Швеции экстренное разрешение не актуально, в королевстве рассчитывают, что ЕС одобрит применение вакцины в мае.

Бергстрем сообщил, что результаты испытаний «Спутника V» «выглядят многообещающе»: они показали эффективность препарата на уровне 93%.