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Пандемия коронавируса ,  
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В Швеции допустили поставки вакцины «Спутник V»

Там уточнили, что Россия может поставить в страну 200 тыс. доз препарата. Также возможность импортировать «Спутник V» рассматривает Хорватия, а Чехия уже начала переговоры о поставках
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Россия может поставить в Швецию вакцину от коронавируса «Спутник V» в июне, заявил газете Aftonbladet координатор кампании вакцинации в стране Ричард Бергстрем.

По его словам, он обсуждал с компанией, представляющей российскую вакцину, цены и условия поставки. В России ответили, что могут поставить 200 тыс. доз в июне, отметил Бергстрем.

РБК направил запрос в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением «Спутника V».

Бергстрем также отметил, что Венгрия и Словакия выдали экстренные разрешения на применение «Спутника V», не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Но для Швеции экстренное разрешение не актуально, в королевстве рассчитывают, что ЕС одобрит применение вакцины в мае.

Бергстрем сообщил, что результаты испытаний «Спутника V» «выглядят многообещающе»: они показали эффективность препарата на уровне 93%.

Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP

О том, что Швеция заинтересовалась российской вакциной, Бергстрем сообщил еще в феврале. Тогда он утверждал, что Стокгольм может заключить контракт на поставки до официального одобрения в ЕС.

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Из европейских стран в поставках «Спутника V» также заинтересована Чехия. Фонд «РК-Инвестиции» получил официальное обращение администрации чешского президента о поставках, говорится в сообщении «Росконгресса», поступившем в РБК. Потенциальным партнером с чешской стороны выступает компания Avenier, a.s.

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В конце февраля президент Чехии Милош Земан заявил, что попросил Владимира Путина организовать поставки «Спутника V». По словам главы государства, Россия согласилась.

В Хорватии сообщили, что получили из России запрошенные документы о российской вакцине для их изучения. Ранее премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил, что Загреб может заказать партию препарата после проверки хорватским регулятором.

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Общество
Фото:Ashraf Amra / Global Look Press

Директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак сделал заявление, что страна может импортировать препарат, не дожидаясь одобрения ЕМА, если ее устроит информация в полученных документах.

РФПИ с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие с партнерами, в том числе из Европы, сообщил представитель фонда.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутника V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС, — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. — Это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)».

Там также подчеркнули, что готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют препарат. Пока это сделали Венгрия и Словакия.

По данным Reuters, в ЕС рассматривают возможность начать переговоры с РФПИ о поставках, несмотря на публичную критику вакцины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
При участии
Ирина Парфентьева, Егор Губернаторов
РФПИ Спутник V вакцина Швеция Чехия Хорватия
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