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Пандемия коронавируса ,  
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Вторая страна ЕС одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на странице вакцины в Twitter.

«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутник V», — говорится в сообщении.

Первой «Спутник V» среди стран Евросоюза 21 января одобрила Венгрия. Власти страны приняли такое решение, не дожидаясь решения европейского регулятора, который пока не утвердил применение российской вакцины в ЕС.

Материал дополняется.

Спутник V вакцина Словакия
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