Вторая страна ЕС одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

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Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на странице вакцины в Twitter.

«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутник V», — говорится в сообщении.

Первой «Спутник V» среди стран Евросоюза 21 января одобрила Венгрия. Власти страны приняли такое решение, не дожидаясь решения европейского регулятора, который пока не утвердил применение российской вакцины в ЕС.

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