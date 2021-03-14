Мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешить закупать «Спутник V»
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям страны, чтобы те разрешили ему самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в эфире радиостанции France Bleu, отрывок из которого опубликовал в Twitter.
Эстрози выступил за децентрализацию поставок препаратов от COVID-19, поскольку у региональных и местных властей в кризисных ситуациях есть возможность действовать более оперативно.
«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. «Спутник V» одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — заявил мэр.
Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям, Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок гораздо раньше, чем это сделали власти Франции.