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Мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешить закупать «Спутник V»

Эстрози заявил, что Ницца как метрополия может быстрее решить вопрос с дефицитом вакцин, чем власти страны. Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям город решил проблему нехватки масок
Кристиан Эстрози
Кристиан Эстрози (Фото: Laurent Vareille / Radio France)

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям страны, чтобы те разрешили ему самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в эфире радиостанции France Bleu, отрывок из которого опубликовал в Twitter.

Эстрози выступил за децентрализацию поставок препаратов от COVID-19, поскольку у региональных и местных властей в кризисных ситуациях есть возможность действовать более оперативно.

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. «Спутник V» одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — заявил мэр.

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Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям, Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок гораздо раньше, чем это сделали власти Франции.

«Спутник V» официально одобрен в 51 стране, последним на сегодняшний день разрешил применять вакцину Азербайджан. Из европейских стран препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры в Словакии, Венгрии и Северной Македонии. Официальное разрешение от регулятора ЕС еще не получено, РФПИ отправил заявку на регистрацию в январе.

В марте президент Владимир Путин обсудил возможность поставки «Спутника V» с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. О намерениях закупить российскую вакцину говорил и президент Чехии Милош Земан. А швейцарская фармкомпания Adienne Pharma & Biotech намерена первой в Европе запустить производство «Спутника V» в Италии.

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Фото:Ueslei Marcelino / Reuters

12 марта ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источник в Кремле, сообщили, что из-за растущей популярности первой отечественной вакцины от коронавируса против нее готовится масштабная дезинформационная кампания.

По словам собсеседника агентств, атака будет идти со стороны западных некоммерческих организаций, за которыми стоят США и их иностранные партнеры.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
Франция Ницца коронавирус вакцина Спутник V
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