Мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешить закупать «Спутник V»

Эстрози заявил, что Ницца как метрополия может быстрее решить вопрос с дефицитом вакцин, чем власти страны. Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям город решил проблему нехватки масок

Кристиан Эстрози (Фото: Laurent Vareille / Radio France)

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям страны, чтобы те разрешили ему самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в эфире радиостанции France Bleu, отрывок из которого опубликовал в Twitter.

Эстрози выступил за децентрализацию поставок препаратов от COVID-19, поскольку у региональных и местных властей в кризисных ситуациях есть возможность действовать более оперативно.

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. «Спутник V» одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — заявил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям, Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок гораздо раньше, чем это сделали власти Франции.