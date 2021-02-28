Президент Чехии попросил Путина отправить в страну вакцину «Спутник V»

Милош Земан уточнил, что Москва выказала готовность поставить препарат в Чехию. По словам Земана, для начала использования российской вакцины будет достаточно одобрения национального регулятора

Милош Земан (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Президент Чехии Милош Земан направил письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил его начать поставки в страну вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом Земан рассказал телеканалу CNN Prima.

По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выказала готовность поставить Чехии препарат.

Президент также отметил, что для одобрения использования «Спутника V» в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контролю за лекарствами (SUKL). Таким образом, президент не будет настаивать на одобрении вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Россия направила заявку на регистрацию вакцины в ЕС в январе, однако пока решение принято не было. В феврале разработчик вакцины, Центр им. Н.Ф. Гамалеи, получил научную консультацию от ЕМА по разработке вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), еще одного разработчика препарата, Кирилл Дмитриев допускал, что вакцина может получить одобрение европейского регулятора в марте.