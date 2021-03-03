ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта вакцинации от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать», — добавила она.

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В конце февраля федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил ЕС ввести «зеленые паспорта» для тех, кто уже переболел коронавирусом или вакцинировался. По его словам, это позволит европейцам беспрепятственно передвигаться по территории Евросоюза.

Ранее власти Израиля смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19, и ввели «зеленые паспорта». Их обладатели могут посещать отели, бассейны, тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия.