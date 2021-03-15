Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

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Европейский союз публично критиковал российскую вакцину «Спутник V», несмотря на это, внутри блока ведутся разговоры о том, чтобы договориться о поставках препарата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в блоке.

Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V» (имя чиновника агентство не называет).

Еще один чиновник ЕС сообщил Reuters, что завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19, производимых другими компаниями. Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев. Пресс-секретарь министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для производства «Спутник V».

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