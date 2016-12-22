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Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать»
Общество, 15:57
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Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать»
По его словам, применение таких принципов в ситуации с запретами музыкальных концертов в России является бесперспективным
Владимир Путин на заседании Совета при президенте по культуре и искусству (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин призвал с осторожностью относиться к запретам рэп-концертов в стране. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по культуре и искусству, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал Путин. «Потому что способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — подчеркнул российский лидер. Тему запрета концертов в России поднял композитор Игорь Матвиенко.

По словам президента, важно поддерживать трудоустройство талантливой молодежи, которая развивается в сфере культуры. «Наша задача — предоставить начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации и, конечно, желательно на родине», — сказал Путин.

«Выучить, помочь с практикой и даже выделить персональный грант — это неплохо и даже очень хорошо, но недостаточно. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждет рабочее место, достойная заработная плата и жилье», — добавил президент. Глава государства поручил всем заинтересованным министерствам «уделять этому постоянное внимание».

Президент также поручил ведомствам усилить «региональное измерение» нацпрограммы «Культура». Путин призвал «стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках страны».

В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
Общество

В последние месяцы в России были отменены концерты рэперов Хаски, Элджея, Егора Крида, Feduk и Face, певицы Монеточки, музыкальных групп IC3PEAK и «Френдзона». В конце ноября полиция Краснодара задержала Хаски после отмены концерта, позднее рэпера арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. ​20.1 КоАП). Спустя три дня суд отменил административный арест исполнителя, и он вышел на свободу. 14 декабря сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в петербургском клубе А2 Green Concert перед концертом Хаски.

Полиция Новосибирска в начале декабря задержала членов группы IC3PEAK перед выступлением в одном из городских клубов, их заподозрили в хранении наркотиков (ст. 228 УК). После проверки правоохранители отпустили исполнителей. После этого сотрудники полиции проводили проверку в нескольких клубах страны перед концертами IC3PEAK, 13 декабря музыканты сообщили об отмене концерта в Минске.

Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
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В Кремле сообщали, что внимательно следят за ситуацией с отменой музыкальных концертов в России. По словам замминистра МВД генерал-майора Игоря Зубова, силовое ведомство не причастно к отмене выступлений музыкантов. Министр культуры Владимир Мединский назвал историю с отменами концертов «анекдотом», а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко счел «глупостью» отмены выступлений. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Путин поручил Совету по развитию гражданского общества разобраться со сложившейся ситуацией.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: концерты , Владимир Путин , музыканты
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