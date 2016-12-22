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В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
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В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
Общество, 16:01
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В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
В Новосибирске задержаны музыканты московской группы IC3PEAK. Менеджер Олег Митрофанов сообщил, что их доставили в отделение полиции, а на одного из участников группы надели наручники

Полицейские в Новосибирске задержали музыкантов столичной группы IC3PEAK, сейчас они находятся в линейном отделении на железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Об этом сообщил «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.

По его словам, музыкантов задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска, сейчас они находятся в линейном отделе на станции Новосибирск-Главный. Митрофанов добавил, что участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели».

Менеджер в беседе с «Медузой» уточнил, что полицейские намеревались проверить музыкантов на наркотики, они отказались пройти в отделение до приезда адвоката. По словам Митрофанова, после задержания один из полицейских заявил, что их доставят в отделение «по подозрению в совершении преступления».

В разговоре с РБК Новосибирск Митрофанов заявил, что в течение часа после задержания никаких обвинений им предъявлено не было. «Нас не задержали, но и не отпускают. Мы в «предбаннике» отделения полиции, с нами адвокат», - сказал он.

«Информацией по данному вопросу не располагаю», — заявила РБК начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Группа должна была выступить 1 декабря в новосибирском «Лофт Парк Подземка», однако за три дня до концерта в группе заведения во «ВКонтакте» сообщили, что концерт IC3PEAK отменен.

Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина.
Теги: Новосибирск , музыканты , задержание
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