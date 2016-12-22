Замминистра отверг причастность МВД к отменам рэп-концертов

МВД не отдавало приказов об отмене концертов разных исполнителей в ряде российских регионов, «никаких указаний на этот счет не было». Об этом заявил журналистам замглавы ведомства генерал-майор Игорь Зубов, сообщает ТАСС.

«Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — сказал Зубов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле очень внимательно следят за ситуацией с отменой концертов.

За последние несколько месяцев в российских регионах были отменены выступления таких исполнителей, как Монеточка, Face, Feduk, Егор Крид, Элджей, и группы «Френдзона». В конце ноября в Краснодаре после отмены концерта был задержан рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), он получил 12 суток ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Через три дня суд отменил административный арест рэпера, его выпустили на свободу.

В начале декабря в Новосибирске задержали исполнителей группы IC3PEAK, которые должны были выступать в одном из местных клубов. Их заподозрили в незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК), после проверки полицейские отпустили музыкантов. Спустя несколько дней на концерте группы в Воронеже сотрудники полиции и Роспотребнадзора провели проверку.