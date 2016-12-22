В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски

Представитель клуба A2 Green Concert Евгения Фролова подтвердила РБК факт посещения сотрудниками Роспотребнадзора клуба 12 и 13 декабря.

«Действительно Роспотребнадзор нас посещал вчера и сегодня. Но мы прикладываем все усилия, чтобы завтрашний концерт Хаски прошел. У нас будет возрастное ограничение 16+, и, если посетить младше этого возраста, он должен прийти с родителями», — заявила она.

На вопрос о том, связывают ли это в клубе с будущим выступлением рэпера Хаски, Фролова ответила: «От комментариев на этот счет воздерживаемся».

В свою очередь менеджер Хаски Андрей Орехов в разговоре с РБК рассказал, что он обращался к организатором из-за сложившейся ситуации. Те в свою очередь, как уточнил представитель артиста, обратились к руководству A2 Green Concert.

«В клубе заверили, что приход Роспотребнадзора с нашим концертом никак не связан, что это сторонний процесс», — отметил Орехов.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

О том, что сотрудники Роспотребнадзора приходили с проверкой в петербургский клуб A2 Green Concert вечером 13 декабря сообщила «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Алексея Матекайтиса. По его словам, в первый раз сотрудники ведомства посетили развлекательное заведение 12 декабря около 18.15 по местному времени (совпадает с московским). Он отметил, что Роспотребнадзор якобы пришел проверить вентиляцию в клубе из-за жалобы посетительницы.

На следующий день, 13 декабря, четыре сотрудника Роспотребназдора приехали в клуб А2 около 15:30 и потребовали предоставить доступ к вентиляции и открыть кухню. По мнению адвоката, визиты надзорного ведомства связаны с предстоящим концертом Хаски, который, согласно информации на сайте развлекательного заведения, пройдет 14 декабря.