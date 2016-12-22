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Группа IC3PEAK сообщила об отмене концерта в Минске
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Группа IC3PEAK сообщила об отмене концерта в Минске
Общество, 15:20
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Группа IC3PEAK сообщила об отмене концерта в Минске
Как рассказал менеджер группы, почему были отменены выступления, неизвестно. Администрация центрального района Минска заявила РБК, что ничего не знала о концерте
Фото: ic3peak / Instagram

Отдел идеологии исполкома Минска отменил концерт группы IC3PEAK, который должен был состояться 13 декабря, сообщил РБК менеджер группы Олег Митрофанов.

По его словам, причина отмены концерта не объяснена. «Никак [не объяснили], не можем дозвониться», — заявил он.

Ранее об этом в личном Telegram-канале написал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его данным, концерты отменили сотрудники отдела идеологии центрального района Минска и Минского горисполкома. «За спинами идеологических работников маячат зеленые мундиры офицеров КГБ Беларуси», — отметил он.

Причину отмены Чиков тоже не назвал, сказав лишь, что организация ищет адвоката в Белоруссии.

Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации центрального района Минска Юрий Цаба пояснил РБК, что у управления «нет полномочий, чтобы отменять концерты».

«Это дезинформация, мы не можем влиять на концерты, кроме того, клуб «Брюгге», где должен проходить концерт, не относится к ведению администрации Центрального района Минска, о существовании этой группы мы даже и не знали до сегодняшнего дня. Разрешения и запрещения массовых мероприятий мы не выдаем», — пояснил Цаба.

Отмены концертов

В последние недели некоторые популярные среди молодежи исполнители заявляли о том, что власти отменяют их концерты. Среди них — рэперы Хаски, Элджей, Егор Крид, Face, певица Монеточка и другие. Участников группы ICE3PEAK 1 декабря задержали в Новосибирске на железнодорожном вокзале.

В Министерстве внутренних дел заявили, что руководство ведомства приказов отменять концерты не отдавало. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что отмены концертов являются глупостью и что власти необходимо работать с молодежью.

В среду, 12 декабря, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что президент Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов. Она добавила, что направила соответствующий запрос в прокуратуру Москвы.

Авторы: Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Андрей Гатинский.
Теги: рэп , концерт , Белоруссия
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