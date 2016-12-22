Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста

Арест рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, был отменен. Музыканта на прошлой неделе арестовали за мелкое хулиганство на 12 суток

Хаски (Дмитрий Кузнецов) (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест для рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

«Судья удовлетворила заявление защиты о прекращении отбытия ареста. Постановление вступает в силу немедленно», — добавила она.

О том, что административный арест Дмитрия Кузнецова отменен, также сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Алексей Аванесян. «Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — сообщил адвокат, опубликовав фотографию постановления об отмене ареста.

В Первомайском районном суде Краснодара РБК сообщили, что пока не обладают информацией об отмене административного ареста.

Музыканта арестовали на 12 суток 22 ноября в Краснодаре. 21 ноября должен был состояться концерт рэпера в клубе Arena Hall, однако выступление было перенесено на другую площадку — в клуб Bounce. Менеджер музыканта объяснял перенос места выступления требованием прокуратуры, сообщал «РБК — Краснодарский край».

В клубе Bounce выступление тоже не состоялось — в заведении выключили свет, и посетители концерта вышли на улицу. Сам музыкант запрыгнул на крышу автомобиля и стал исполнять вместе с фанатами свои песни, но вскоре был задержан полицией.

На суде Хаски заявил, что выступить на крыше автомобиля ему предложил один из фанатов, который сообщил, что машина принадлежит ему.

В отношении Хаски было составлено три административных протокола: организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. ​1 ст. 20.2.2 КоАП РФ); мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ); отказ пройти медицинское освидетельствование (ч. ​1 ст. 6.9 КоАП РФ).

Как сообщали источники РБК и «РБК — Краснодарский край» в правоохранительных органах, на рэпера завели уголовное дело. Позднее в полиции официально сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела.​