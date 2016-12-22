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Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
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Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
Общество, 13:47
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Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
Арест рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, был отменен. Музыканта на прошлой неделе арестовали за мелкое хулиганство на 12 суток
Хаски (Дмитрий Кузнецов) (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест для рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

«Судья удовлетворила заявление защиты о прекращении отбытия ареста. Постановление вступает в силу немедленно», — добавила она.

О том, что административный арест Дмитрия Кузнецова отменен, также сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Алексей Аванесян. «Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — сообщил адвокат, опубликовав фотографию постановления об отмене ареста.

В Первомайском районном суде Краснодара РБК сообщили, что пока не обладают информацией об отмене административного ареста.

Музыканта арестовали на 12 суток 22 ноября в Краснодаре. 21 ноября должен был состояться концерт рэпера в клубе Arena Hall, однако выступление было перенесено на другую площадку — в клуб Bounce. Менеджер музыканта объяснял перенос места выступления требованием прокуратуры, сообщал «РБК — Краснодарский край».

В клубе Bounce выступление тоже не состоялось — в заведении выключили свет, и посетители концерта вышли на улицу. Сам музыкант запрыгнул на крышу автомобиля и стал исполнять вместе с фанатами свои песни, но вскоре был задержан полицией.

Суд арестовал рэпера Хаски за хулиганство
Общество

На суде Хаски заявил, что выступить на крыше автомобиля ему предложил один из фанатов, который сообщил, что машина принадлежит ему.

В отношении Хаски было составлено три административных протокола: организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. ​1 ст. 20.2.2 КоАП РФ); мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ); отказ пройти медицинское освидетельствование (ч. ​1 ст. 6.9 КоАП РФ).

Как сообщали источники РБК и «РБК — Краснодарский край» в правоохранительных органах, на рэпера завели уголовное дело. Позднее в полиции официально сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела.​

Авторы: Валерий Романов, Егор Губернаторов, Наталья Демченко.
Теги: арест
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