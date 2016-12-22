Кремль заявил о наблюдении за ситуацией с отменой рэп-концертов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией с отменой концертов различных музыкальных коллективов в России, сообщает корреспондент РБК.

«Следят очень внимательно», — заявил он, отказавшись уточнить реакцию администрации президента на эту тему.

За последние несколько месяцев в ряде регионов России по запросу местных властей и инициативных групп были отменены концерты рэп-исполнителей, включая Элджея, Хаски, Face, Feduk, Егора Крида и других.

В декабре в Ярославле и Иваново отменили концерты группы «Френдзона» из-за претензий правоохранительных органов, а в Новосибирске задержали участников московской группы IC3PEAK. Музыкальный коллектив должен был выступить 1 декабря в новосибирском лофт-парке «​Подземка», однако за три дня до концерта в группе заведения во «ВКонтакте» сообщили, что концерт IC3PEAK отменен.