Мединский назвал анекдотом ситуацию с отменами концертов рэперов

История с отменами концертов рэперов в России напоминает анекдот. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

«Мне вообще вся эта история напоминает анекдот», — сказал глава Минкультуры. Он отметил, что лучше поменьше вмешиваться в культурные процессы, тем более в молодежной среде.

В последние месяцы по запросам местных властей и инициативных групп отменялись концерты рэп-исполнителей, включая Хаски, Егора Крида, Элджея, Face, Федука и других. В Минкультуры назвали отмену концертов «не самым умным решением». Председатель российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Министерству культуры подумать о грантовой поддержке рэперов.