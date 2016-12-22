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Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
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Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
Общество, 21:35
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Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.

Видео: lintsy17 / Twitter

«Да, действительно задержали, буквально 20–30 минут назад. Нам выключили электричество в клубе, люди вышли из клуба, собралась толпа, мы к ней вышли. И как только вышли, то произошло задержание», — рассказал Орехов.

Он добавил, что не знает, куда увезли рэпера. «Полиция мне не сказала, отказались представляться и вообще общаться», — сообщил менеджер. Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская сказала РБК, что Хаски вместе с адвокатом находится в отделении полиции Центрального округа Краснодара.

«У правоохранительных органов возникли претензии из-за того, что Дмитрий якобы стоял на крыше автомобиля и якобы мог его повредить. Его сейчас везут на медицинское освидетельствование», — рассказала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали РБК, что у них нет информации о задержании рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски).

Ранее Орехов рассказал «РБК Ростов», что концерт Хаски в Краснодаре перенесли из клуба Arena Hall на другую площадку. О новом месте всем, кто купил билет, решили сообщить индивидуально. В прокуратуре края сообщили «РИА Новости», что из-за концерта рэпера вынесли предостережение Arena Hall.

Как отмечает агентство, ранее были отменены концерты пяти современных исполнителей в Нижнем Новгороде из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений. ​В сентябре родители нижегородских подростков направили письмо о «деструктивных» исполнителях омбудсмену области Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и другие ведомства. В список помимо Хаски вошли певица Монеточка, группа «Пошлая Молли», рэперы ATL, Face, Feduk и Jan Khalib. По мнению родителей, в их песнях содержится пропаганда алкоголя, наркотиков, а также рискованного и суицидального поведения.

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17 ноября на YouTube заблокировали клип Хаски «Иуда», а 20 ноября на концерте в Ростове-на-Дону выключили свет и звук на площадке, где проходило мероприятие. «Открытая Россия» писала, что правоохранители выдали организаторам концерта предупреждение, в котором менеджеров рэпера назвали «организаторами санкционированного публичного мероприятия в форме собрания (либо митинга, демонстрации, пикетирования)».

«Концерт как таковой был сорван, но все равно примерно полтора часа шло выступление без музыки и микрофонов», — рассказал Орехов о концерте Хаски в Ростове.



 

Теги: рэпер , задержание , Краснодар
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