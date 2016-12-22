Москалькова заявила о просьбе Путина разобраться с отменой рэп-концертов

Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что нужно выяснить причины отмены концертов ряда молодежных исполнителей в последние недели

Татьяна Москалькова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России был поднят вопрос об отмене концертов молодежных исполнителей в последние несколько недель, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — цитирует Москалькову «РИА Новости».

Омбудсмен сказала, что информацию об отмене концертов получила от московских студентов и уже направила запрос в столичную прокуратуру.

Член СПЧ журналистка Екатерина Винокурова рассказала РБК, что вместе с правозащитником Андреем Бабушкиным задавала главе государства вопрос об отменах концертов по стране. Она подтвердила, что Путин предложил выяснить причины.

7 декабря ситуацию вокруг рэп-концертов комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тогда заявил, что в Кремле «очень внимательно следят за происходящим», но при этом отказался уточнять реакцию администрации президента.

В последние месяцы по запросам местных властей и инициативных групп отменялись концерты рэп-исполнителей, включая Элджея, Face, Федука.

Группа «Френдзона» в начале декабря сообщила об отмене своих выступлений в Иваново и Ярославле. Музыканты сообщили, что к ним были претензии со стороны разных инстанций, а прокуратура Кировского района Ярославля заявляла, что органы власти должны ограждать детей от «информации, пропаганды и агитации», наносящих вред их нравственному и духовному развитию. В качестве аргумента указывалось, что в песнях «Френдзоны» содержатся ругательства, пропаганда нетрадиционных сексуальных связей, суицида.

Претензии у властей возникали и к концертам рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). В Краснодаре он и вовсе был задержан на 15 суток за мелкое хулиганство, но вышел на свободу через три дня после судебного решения об отмене административного наказания.

Неоднократно проблемы с концертами возникали и у тульского дуэта ICE3PEAK, хотя он исполняет не рэп, а электронную танцевальную музыку: несколько выступлений пришлось отменить, другие неоднократно переносились, а участников коллектива задерживала полиция.

В Министерстве культуры отмену концертов назвали не самым умным решением, а глава ведомства Владимир Мединский назвал всю эту историю «анекдотом». По его мнению, лучше меньше вмешиваться в культурные процессы, тем более в молодежной среде.

Глупостью отмену рэп-концертов называл и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. «Главная ценность современного молодого поколения — это ценность самореализации», — заявил он в рамках съезда «Единой России».