Кириенко назвал глупостью отмену рэп-концертов

Первый замглавы администрации президента предложил вместо отмены концертов уделять больше внимания современной молодежной культуре

Сергей Кириенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с отменой концертов рэп-исполнителей, назвав происходящее глупостью. Об этом он заявил в рамках съезда партии «Единая Россия», передает корреспондент РБК.

По его словам, молодежная среда достаточно необычная, и с ней необходимо уметь работать таким образом, чтобы она не превращалась в то, «когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов». «Это глупость», — считает Кириенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас крайне важно работать с молодежью, и это является важной задачей для школ. Кириенко указал на то, что в настоящее время часто можно услышать высказывания о том, что современное поколение «какое-то не то».

«Это все ерунда. Они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные! Потому что главная ценность современного молодого поколения — это ценность самореализации», — считает Кириенко.

Днем 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень внимательно следит за ситуацией с отменой концертов различных музыкальных коллективов.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов сказал, что ведомство не давало распоряжений отменять концерты. МВД проверит ситуацию, если будет такое поручение от прокуратуры, добавил он.

Осенью и в начале декабря ​в нескольких российских регионах по запросу местных властей и инициативных групп были отменены концерты ряда рэп-исполнителей, в частности Хаски​, Элджея, Face, Feduk, Егора Крида и других.

В декабре в Ярославле и Иваново отменили концерты группы «Френдзона» из-за претензий правоохранительных органов, а в Новосибирске задержали участников московской группы IC3PEAK. Музыкальный коллектив должен был выступить 1 декабря в новосибирском лофт-парке «​Подземка», однако за три дня до концерта в группе заведения во «ВКонтакте» сообщили, что концерт IC3PEAK будет отменен.