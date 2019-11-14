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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное
Утром в четверг в одном из колледжей Благовещенска студент открыл стрельбу. Пострадали три человека, погибли двое, включая нападавшего. Что известно о происшествии — в материале РБК
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Фото: Екатерина Киселева / ТАСС)

Что произошло

  • В четверг студент Амурского жилищно-коммунального колледжа открыл стрельбу в учебном заведении. Это произошло около 10:00 по местному времени (04:00 мск).
  • По данным СК, нападавший стрелял из зарегистрированного на него охотничьего оружия.
  • По информации источника ТАСС, студент начал стрелять после того, как его за опоздание удалили из аудитории. По другим данным, молодой человек вышел в туалет и вернулся с оружием.
  • В колледж прибыла полиция: к наряду ДПС, который находился в патруле неподалеку, подбежал молодой человек и рассказал о происходящем.
  • Полиция обнаружила нападавшего на втором этаже здания. Он начал стрелять в сторону полицейских, те открыли ответный огонь. Сотрудники полиции не пострадали.
  • Стрелка заблокировали в одной из аудиторий и провели эвакуацию.
  • По данным СК, нападавший покончил с собой.
  • По предварительной информации, причиной стрельбы мог стать конфликт между студентами.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Что известно о погибших и пострадавших

  • По данным МВД, погибли два человека, включая самого стрелка. По сведениям издания «Порт Амур», одному из учащихся нападавший сразу выстрелил в голову.
  • Пострадали три человека, у них множественные огнестрельные ранения.
  • Одного доставили в городскую больницу Благовещенска. Еще двоих — в Амурскую детскую клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Случаи применения учениками оружия в российских школах и колледжах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

18 марта 2016 года в Находке молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора школы, а затем совершил самоубийство. Девушка умерла. 19-летний юноша хотел выяснить отношения со своей возлюбленной.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Пострадали учительница и три школьника.

25 октября 2017 года в одной из школ Волгограда в туалете обнаружили тело 14-летнего мальчика с ножевым ранением. Одноклассник погибшего написал явку с повинной. По его словам, на перемене он показывал друзьям свой нож, и когда оружие находилось в руках у погибшего мальчика, тот неосторожно толкнул его. Меру пресечения подростку не избирали из-за обстоятельств происшествия и положительной характеристики.

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей нашли тела преподавателя ОБЖ и студента. Тот убил учителя, опубликовал во «ВКонтакте» фото, сделанные после преступления, а затем покончил с собой.

29 ноября 2017 года в школе подмосковного Высоковска ученик несколько раз ударил ножом одноклассника. В качестве причины назывались издевки в отношении напавшего.

15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик вместе со знакомым напали с ножами на учащихся 4-го класса. Пострадали девять детей и учительница. Нападавшие также ранили друг друга. Им предъявили обвинения в покушении на убийство двух и более лиц.

19 января 2018 года в школе поселка Сосновый Бор в Бурятии ученик напал с топором на детей и учительницу, а также попытался поджечь здание. Пострадали шесть детей и преподаватель. После задержания нападавший предпринял попытку самоубийства.

18 апреля 2018 года в одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик коррекционного класса напал с ножом на учителя и одноклассницу. Затем он разлил бензин и поджег кабинет. Пострадали четыре человека. Нападавшего арестовали.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу, а после этого начал расстреливать людей из помпового ружья. Погибли 20 человек, сам нападавший покончил с собой.

Реакция

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений).
  • Власти Амурской области планируют оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших, заявил губернатор Василий Орлов.
  • Мэр Благовещенска Валентина Калита выехала на место происшествия. Она также соберет внеочередное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: стрельба, колледж, Благовещенск
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