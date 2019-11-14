Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Трое пострадавших в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения по региону.

Двое подростков были доставлены в Амурскую областную детскую клиническую больницу, один из них в тяжелом состоянии. Третий пострадавший находится в городской больнице Благовещенска.

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