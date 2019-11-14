Мэр Благовещенска соберет экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по мерам обеспечения безопасности после стрельбы в строительном колледже, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Екатерину Касимову.

«Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений», — сказала Касимова.

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