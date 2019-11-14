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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Против сотрудников колледжа в Благовещенске возбудили дело о халатности
По данным СК, при входе в корпус колледжа, где студент открыл огонь по своим однокурсникам, отсутствовал рамочный металлодетектор. В рамках дела уже задержан сотрудник ЧОП «Сириус-А»
Сотрудник СК РФ в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Фото: СК РФ)

Следователи по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц строительного колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, при входе в корпус колледжа, где один из студентов открыл стрельбу по своим однокурсникам из охотничьего ружья, отсутствовал рамочный металлодетектор. В рамках дела СК задержал сотрудника частной охранной организации «Сириус-А».

Кроме того, в отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, охранник колледжа допустил в здание 19-летнего студента, которому удалось беспрепятственно пронести огнестрельное оружие.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов поручил провести проверку деятельности ЧОП, которое осуществляло охрану амурского колледжа. В Благовещенск направлены сотрудники ведомства. Позднее начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин заявил, что у охранника учебного заведения не было разрешения на работу.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске открыл огонь по своим однокурсникам. В результате погибли двое студентов, еще три человека пострадали. Сам нападавший после прибытия полиции покончил жизнь самоубийством.

СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для содействия в расследовании в Благовещенск прилетели специалисты главного управления криминалистики СК, которые проверят систему охраны и действия руководителей колледжа. В минобразования Амурской области сообщали, что в колледже была подключенная к системе охраны тревожная кнопка, однако во время стрельбы ею не воспользовались.

Общество
Власти сообщили о неиспользованной тревожной кнопке в Благовещенске

По предварительным данным МВД, причиной трагедии стал конфликт между учащимися колледжа. Охотничье ружье, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано. В Минпросвещения заявляли, что студент, открывший стрельбу, не был замечен ранее в «асоциальном или конфликтном поведении».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Благовещенск, СКР, стрельба, халатность
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