Против сотрудников колледжа в Благовещенске возбудили дело о халатности

Против сотрудников колледжа в Благовещенске возбудили дело о халатности

По данным СК, при входе в корпус колледжа, где студент открыл огонь по своим однокурсникам, отсутствовал рамочный металлодетектор. В рамках дела уже задержан сотрудник ЧОП «Сириус-А»

Сотрудник СК РФ в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Фото: СК РФ)

Следователи по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц строительного колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, при входе в корпус колледжа, где один из студентов открыл стрельбу по своим однокурсникам из охотничьего ружья, отсутствовал рамочный металлодетектор. В рамках дела СК задержал сотрудника частной охранной организации «Сириус-А».

Кроме того, в отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, охранник колледжа допустил в здание 19-летнего студента, которому удалось беспрепятственно пронести огнестрельное оружие.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов поручил провести проверку деятельности ЧОП, которое осуществляло охрану амурского колледжа. В Благовещенск направлены сотрудники ведомства. Позднее начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин заявил, что у охранника учебного заведения не было разрешения на работу.