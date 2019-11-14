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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Число пострадавших после стрельбы в колледже Благовещенска достигло пяти

К медикам после стрельбы в строительном колледже Благовещенска обратились еще два человека, таким образом общее число пострадавших в результате инцидента составляет пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Амурской области Викторию Крупко.

По ее словам, двое пострадавших обратились к медикам, которые находились на месте происшествия.

Речь идет об одной женщине — преподавателе с реактивным расстройством — и молодом человеке, который, убегая, при падении получил ушиб грудной клетки. Обоим была оказана амбулаторная помощь, уточнили Крупко.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

До этого было известно о троих пострадавших с множественными огнестрельными ранениями. Двух 17-летних подростков госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу, третьего пострадавшего, которому 20 лет, доставили в первую Благовещенскую городскую больницу.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

Инцидент в строительном колледже Благовещенска произошел утром 14 ноября. Один из студентов пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. В результате один человек погиб, трое получили огнестрельные ранения.

Сам стрелок покончил с собой после того, как его заблокировали в одной из аудиторий. По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Кроме того, против сотрудников колледжа возбудили дело о халатности, а против сотрудника нанятого учебным заведением охранного предприятия — дело об оказании услуг, не соответствовавших требованиям безопасности.

Теги: стрельба, Благовещенск, колледж
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