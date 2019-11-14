Число пострадавших после стрельбы в колледже Благовещенска достигло пяти

К медикам после стрельбы в строительном колледже Благовещенска обратились еще два человека, таким образом общее число пострадавших в результате инцидента составляет пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Амурской области Викторию Крупко.

По ее словам, двое пострадавших обратились к медикам, которые находились на месте происшествия.

Речь идет об одной женщине — преподавателе с реактивным расстройством — и молодом человеке, который, убегая, при падении получил ушиб грудной клетки. Обоим была оказана амбулаторная помощь, уточнили Крупко.

До этого было известно о троих пострадавших с множественными огнестрельными ранениями. Двух 17-летних подростков госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу, третьего пострадавшего, которому 20 лет, доставили в первую Благовещенскую городскую больницу.