МВД сообщило подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Министерство внутренних дел раскрыло подробности стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным МВД, о стрельбе в колледже сотрудникам ДПС ГИБДД сообщил молодой человек. После этого полицейские направились на место происшествия. На втором этаже учебного заведения они увидели человека с оружием. Он выстрелил в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь. В результате студент оказался заблокирован в аудитории. В этот момент полицейские вывели людей из здания.

На месте произошедшего были обнаружены тела двух подростков, включая стрелявшего ученика. По предварительной информации, стрелок совершил самоубийство. Также пострадали три человека.

По версии МВД, причиной стрельбы стал конфликт между учениками. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.