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Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска
По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавший
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В строительном колледже Благовещенска утром 14 ноября произошла стрельба. Как сообщает издание «Амур-инфо», стрелять начал один из учащихся.

Факт стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства агентству «РИА Новости» подтвердили в пресс-службе регионального министерства образования.

Утверждается, что у учащегося есть дробовик. По неподтвержденной информации в результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения.

Источник агентства ТАСС в экстренных службах региона утверждает, что стрельбу учащийся начал после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

По другой версии, во время одного из занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.

Издание «Порт Амур» со ссылкой на очевидцев сообщает, что молодой человек, войдя в аудиторию, сразу выстрелил одному из студентов в голову. Позже он покончил жизнь самоубийством.

В МВД по Амурской области позже сообщили, что патрульные пришли в колледж после того, как получили сообщение о стрельбе. "Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате происшествия погибли двое молодых людей, в том числе и стрелок.

По словам очевидцев, место происшествия на пересечении улиц Красноармейской и Шевченко перекрыто полицией. Туда же подъехали и машины скорой помощи, а также отряд ОМОНа.

Автор: Артем Филипенок
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