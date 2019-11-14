Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавший

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В строительном колледже Благовещенска утром 14 ноября произошла стрельба. Как сообщает издание «Амур-инфо», стрелять начал один из учащихся.

Факт стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства агентству «РИА Новости» подтвердили в пресс-службе регионального министерства образования.

Утверждается, что у учащегося есть дробовик. По неподтвержденной информации в результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения.

Источник агентства ТАСС в экстренных службах региона утверждает, что стрельбу учащийся начал после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

По другой версии, во время одного из занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.