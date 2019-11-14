На расследование стрельбы в Благовещенске отправят следователей из Москвы

На расследование стрельбы в Благовещенске отправят следователей из Москвы

В Благовещенск для оказания помощи в расследовании обстоятельств стрельбы в местном строительном колледж вылетят сотрудники Главного управления криминалистики СК. Это поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, указано в сообщении на сайте ведомства.

По поручению Бастрыкина, следователи проверят то, как была организована охрана в колледже, оценят действия руководства учебного заведения и займутся изучением причин произошедшего.

Стрельба в строительноим колледже в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Студент учебного заведения пришел в здание с ружьем и открыл огонь по своим сверстникам. Он убил одного человека и еще троих ранил, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Сам нападавший покончил с собой.