Власти Приамурья окажут помощь семьям жертв стрельбы в Благовещенске

Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Instagram.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь», — написал Орлов.

Стрельба в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Как сообщает Следственный комитет, студент открыл огонь из зарегистрированного за ним охотничьего ружья. Он убил 19-летнего парня, еще три человека получили ранения. По данным МВД, после этого стрелок покончил жизнь самоубийством.

Как сообщил региональный Минздрав, пострадавшие получили множественные огнестрельные ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).