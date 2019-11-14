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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Медведев потребовал у Минпросвещения отчет после стрельбы в Благовещенске
Глава правительства поручил главе Минпросвещения самым внимательным образом проанализировать ситуацию в системе образования Амурской области
Работа следователей СК РФ в колледже в Благовещенске, где произошла стрельба (Фото: СК РФ)

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от министра просвещения Ольги Васильевой представить ему «полноценный отчет» о ситуации в Амурской области, где студент открыл стрельбу в своем колледже.

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области», — заявил Медведев на заседании правительства (цитата по «РИА Новости»).

Премьер указал на необходимость проверить и ситуацию в колледже, где произошла трагедия, и общее исполнение ранее данных поручений.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Утром 14 ноября один из студентов строительного колледжа Благовещенска пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один из них погиб на месте, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Полиция заблокировала нападавшего в аудитории, после чего он покончил с собой.

По информации источника ТАСС, студент колледжа в Благовещенске начал стрелять после того, как его за опоздание удалили из аудитории. По другим данным, молодой человек вышел в туалет и вернулся с оружием. По предварительной информации, причиной стрельбы мог стать конфликт между студентами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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