СК не обнаружил металлодетектор в колледже в Благовещенске

В корпусе колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не было металлодетектора, это обстоятельство будет отдельно проверяться, заявил глава регионального управления СК Станислав Белянский, передает «РИА Новости».

В то же время в сообщении министерства образования и науки Амурской области говорится, что корпус колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, был подключен к системе охраны, которая была в исправном состоянии к началу года. По информации ведомства, жалоб о работе системы не поступало.



Студент устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске утром 14 ноября. По информации следствия, он использовал зарегистрированное на него охотничье ружьем. Один студент умер на месте, еще один скончался позднее в больнице, двое пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для оказания помощи в расследовании в Благовещенск направят сотрудников Главного управления криминалистики СК. Они проверят организацию охраны колледжа и оценят действия руководителей учебного учреждения.

По информации очевидцев, студент пришел в колледж с ружьем, выставил из класса учителя и открыл стрельбу по студентам. При входе в аудиторию он сказал: «Вы все меня достали».