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EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 13 ноя, 12:12
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Общество ,  
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Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж
На Дальнем Востоке, в Благовещенске, студент колледжа открыл стрельбу по своим сверстникам из охотничьего ружья. Жертвами инцидента стали два человека, включая самого стрелка, трое ранены
Фото: Екатерина Киселева / ТАСС
Стрельба произошла  утром в колледже строительства и ЖКХ.
Фото: Екатерина Киселева / ТАСС
Нападавший  — 19-летний студент, предположительно четвертого курса. Стрельбу он устроил из зарегистрированного на себя охотничьего ружья.
Фото: Екатерина Киселева / ТАСС
Войдя в аудиторию, он выстрелил в одного из студентов. Всего он сделал около пяти выстрелов.
Фото: Екатерина Киселева / ТАСС
Сразу после сообщений о стрельбе в колледж прибыли полицейские. Увидев людей в форме преступник начал в них стрелять, полицейские открыли ответный огонь.
Фото: Екатерина Киселева / ТАСС
СК завел уголовное дело по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).
Теги: мультимедиа
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