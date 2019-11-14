Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

На Дальнем Востоке, в Благовещенске, студент колледжа открыл стрельбу по своим сверстникам из охотничьего ружья. Жертвами инцидента стали два человека, включая самого стрелка, трое ранены

Стрельба произошла утром в колледже строительства и ЖКХ.

Нападавший — 19-летний студент, предположительно четвертого курса. Стрельбу он устроил из зарегистрированного на себя охотничьего ружья.

Войдя в аудиторию, он выстрелил в одного из студентов. Всего он сделал около пяти выстрелов.

Сразу после сообщений о стрельбе в колледж прибыли полицейские. Увидев людей в форме преступник начал в них стрелять, полицейские открыли ответный огонь.