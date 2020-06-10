Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Депутат обратилась в Генпрокуратуру по делу адвокатов Кабардино-Балкарии Общество, 03:55 Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова Общество, 03:37 Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России Общество, 03:11 Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве Общество, 03:00 Буэнос-Айрес запросил у России помощь в борьбе с эпидемией COVID-19 Общество, 02:39 Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России Общество, 02:18 Синоптик не исключил «температурные ямы» летом в Москве Общество, 01:52 В США завершились похороны Джорджа Флойда Общество, 01:38 Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 01:30 СМИ назвали дату боя Нурмагомедова и Гейджи за титул UFC Спорт, 01:24 МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS за 2021 год Общество, 00:50 ВОЗ подтвердила смерть 400 тыс. человек от коронавируса во всем мире Общество, 00:49 МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд Финансы, 00:33 Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов Общество, 00:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Снятие ограничений в Москве может быть преждевременно, считает вирусолог Андреа Крисанти. Российские специалисты считают решение столичных властей верным
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Число заболевших в Москве, которое каждый день на протяжении последнего времени составляет около 2 тыс. человек, — это «много, действительно много», заявил РБК профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти. .

Такие цифры велики, «тем более для одного города», заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал в разговоре с РБК Андреа Крисанти. При этом он оговорился, что «восприятие вопроса тут может отличаться».

Однако российские вирусологи не согласились с утверждением, что снятие было преждевременным. Так, врач-инфекционист Валерий Безносенко не считает, что еще рано снимать карантин. «Здесь надо учитывать, что, когда меры вводились, было неизвестно о характере инфекции, характере оказания помощи в стационарах, [существовал] риск нехватки коек в стационарах, средств индивидуальной защиты и в стационарах, и на амбулаторном этапе. Также был сильнейший дефицит тест-систем», — пояснил он.

По мнению врача, сейчас Москва накопила большой опыт и создала большую материально-техническую базу для работы с зараженными. «Стоит также помнить, что основное количество госпитализированных пациентов пару месяцев назад были с серьезным течением заболевания. Сейчас же те, кто выявляется, — бессимптомные носители, которые выявляются при плановом тестировании», — добавил Безносенко в разговоре с РБК.

Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова тоже не считает снятие ограничений преждевременным. «Это [посуточное] количество зараженных отмечается у нас уже достаточно давно, около недели, а повышения все нет, то есть все идет спокойно. Также снятие карантина будет идти постепенно. Я думаю, что если бы мы оставили меры, которые, например, были у нас две недели назад, то люди бы сами их не соблюдали», — рассказала Кожевникова РБК.

Она добавила, что не ожидает новой вспышки заражений в столице после отмены карантина. «Летом, что бы там ни было, люди взаимодействуют и общаются меньше: дети уезжают, многие пытаются уехать из города, скученность населения меньше. Люди зимой больше находятся в помещении, а летом на свежем воздухе не так опасно», — заметила инфекционист.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили более 1,5 тыс. заболевших и 59 жертв COVID-19. Резкий перелом по количеству новых случаев, согласно официальной статистике, произошел еще 20 мая. Тогда прирост больных за сутки сократился примерно на 23% — с 3,5 тыс. человек до 2,6 тыс.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

За последние две недели наибольший суточный прирост по зараженным в столице зарегистрировали 23 мая — 3190 человек. С тех пор количество зарегистрированных новых случаев в сутки уже не превышало 3 тыс. человек. В течение десяти дней с той даты оперативный штаб в среднем фиксировал около 2,3 тыс. зараженных. Менее 2 тыс. заболевших за сутки в Москве выявили 3 июня. По данным оперативного штаба, в этот день зарегистрировали 1842 зараженных. В течение пяти дней с того момента в Москве за сутки выявляли менее 2 тыс. заболевших, однако 8 июня оперативный штаб сообщил о 2001 новом случае.

Режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта. В столичном правительстве 24 апреля указывали на отсутствие поводов для смягчения карантина на майских праздниках из-за ежедневного прироста заболевших. Уже 30 апреля Собянин заявил, что после этого периода ограничения могут снять, но только при положительной динамике по заболеваемости COVID-19. С 12 мая московские власти разрешили возобновить работу строек и промышленных предприятий, однако обязали граждан носить маски и перчатки в общественных местах.

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина. В тот же день столичные власти сообщили, что разрешат прогулки всем жителям города, но по графику. «Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — отметил тогда Собянин. Источники РБК сообщали, что в мэрии обсуждают отмену цифровых пропусков с 14 июня. Об этом власти собирались объявить 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — отмечал собеседник РБК.

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Итальянские СМИ писали о Крисанти как о специалисте, который спас область Венето, один из эпицентров коронавируса в стране. Газета RoviggoOggi сообщала, что он рекомендовал президенту области Луке Дзайе тестировать на коронавирус всех граждан, включая людей без симптомов заболевания. Всемирная организация здравоохранения при этом рекомендовала проводить тестирование в том случае, если человек контактировал с заболевшим COVID-19. Он также настоял на том, чтобы создать «красные зоны» (закрытые на карантин города) в Ломбардии и Венето.

По словам Крисанти, при тестировании жителей Во (коммуна в провинции Падуя области Венето) у 3% населения выявили положительные результаты. У 43% из них не было симптомов. Впоследствии Крисанти, разработавший «модель Венето», также стал почетным жителем Во.

Всего в Италии зарегистрировали более 235 тыс. зараженных. По данным департамента гражданской защиты страны на 8 июня, за сутки зарегистрировали 280 новых случаев заражения. В стране за все время эпидемии умерли более 33 тыс. человек с COVID-19. Ограничения в стране начали снимать с 4 мая, тогда гражданам, в частности, разрешили свободно передвигаться по территории регионов. Большинство мер, связанных с COVID-19, в Италии отменили с 18 мая, требование обязательного карантина для приезжающих из ЕС в стране отменили с 3 июня.

Авторы: Роман Кирьянов, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Италия, Москва, карантин, самоизоляция, новости
Материалы по теме
Глава региона в Италии предложил ввести наказание для COVID-диссидентов
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Общество
В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter