Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова тоже не считает снятие ограничений преждевременным. «Это [посуточное] количество зараженных отмечается у нас уже достаточно давно, около недели, а повышения все нет, то есть все идет спокойно. Также снятие карантина будет идти постепенно. Я думаю, что если бы мы оставили меры, которые, например, были у нас две недели назад, то люди бы сами их не соблюдали», — рассказала Кожевникова РБК.

Она добавила, что не ожидает новой вспышки заражений в столице после отмены карантина. «Летом, что бы там ни было, люди взаимодействуют и общаются меньше: дети уезжают, многие пытаются уехать из города, скученность населения меньше. Люди зимой больше находятся в помещении, а летом на свежем воздухе не так опасно», — заметила инфекционист.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили более 1,5 тыс. заболевших и 59 жертв COVID-19. Резкий перелом по количеству новых случаев, согласно официальной статистике, произошел еще 20 мая. Тогда прирост больных за сутки сократился примерно на 23% — с 3,5 тыс. человек до 2,6 тыс.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние две недели наибольший суточный прирост по зараженным в столице зарегистрировали 23 мая — 3190 человек. С тех пор количество зарегистрированных новых случаев в сутки уже не превышало 3 тыс. человек. В течение десяти дней с той даты оперативный штаб в среднем фиксировал около 2,3 тыс. зараженных. Менее 2 тыс. заболевших за сутки в Москве выявили 3 июня. По данным оперативного штаба, в этот день зарегистрировали 1842 зараженных. В течение пяти дней с того момента в Москве за сутки выявляли менее 2 тыс. заболевших, однако 8 июня оперативный штаб сообщил о 2001 новом случае.

Режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта. В столичном правительстве 24 апреля указывали на отсутствие поводов для смягчения карантина на майских праздниках из-за ежедневного прироста заболевших. Уже 30 апреля Собянин заявил, что после этого периода ограничения могут снять, но только при положительной динамике по заболеваемости COVID-19. С 12 мая московские власти разрешили возобновить работу строек и промышленных предприятий, однако обязали граждан носить маски и перчатки в общественных местах.

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина. В тот же день столичные власти сообщили, что разрешат прогулки всем жителям города, но по графику. «Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — отметил тогда Собянин. Источники РБК сообщали, что в мэрии обсуждают отмену цифровых пропусков с 14 июня. Об этом власти собирались объявить 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — отмечал собеседник РБК.

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Итальянские СМИ писали о Крисанти как о специалисте, который спас область Венето, один из эпицентров коронавируса в стране. Газета RoviggoOggi сообщала, что он рекомендовал президенту области Луке Дзайе тестировать на коронавирус всех граждан, включая людей без симптомов заболевания. Всемирная организация здравоохранения при этом рекомендовала проводить тестирование в том случае, если человек контактировал с заболевшим COVID-19. Он также настоял на том, чтобы создать «красные зоны» (закрытые на карантин города) в Ломбардии и Венето.

По словам Крисанти, при тестировании жителей Во (коммуна в провинции Падуя области Венето) у 3% населения выявили положительные результаты. У 43% из них не было симптомов. Впоследствии Крисанти, разработавший «модель Венето», также стал почетным жителем Во.

Всего в Италии зарегистрировали более 235 тыс. зараженных. По данным департамента гражданской защиты страны на 8 июня, за сутки зарегистрировали 280 новых случаев заражения. В стране за все время эпидемии умерли более 33 тыс. человек с COVID-19. Ограничения в стране начали снимать с 4 мая, тогда гражданам, в частности, разрешили свободно передвигаться по территории регионов. Большинство мер, связанных с COVID-19, в Италии отменили с 18 мая, требование обязательного карантина для приезжающих из ЕС в стране отменили с 3 июня.