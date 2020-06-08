Собянин назвал дату отмены самоизоляции и пропусков в Москве

Уже с 9 июня все москвичи, в том числе пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, смогут беспрепятственно выходить из дома и отправляться туда, куда им надо

Сергей Собянин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня системы пропусков, графика прогулок и в целом режима самоизоляции в столице.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — написал мэр Москвы в своем блоге.

По словам Собянина, уже с 9 июня все москвичи, в том числе пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, смогут беспрепятственно выходить из дома и отправляться туда, куда им надо. Будет восстановлена работа в качестве проездных социальных карт.