В Москве резко упало число новых больных коронавирусом

Число новых случаев коронавируса в столице всего за сутки упало более чем на 20%.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице резко упало число официально выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки в Москве выявили 2699 новых заболевших, при том что накануне это число было больше 3,5 тыс., следует из сообщения оперативного штаба.

Таким образом, сокращение прироста больных за сутки составило примерно 23%. При этом за сутки в Москве вылечилось 5,4 тыс. больных COVID-19, общее число выздоровевших увеличилось до 36,9 тыс.

Число смертей пациентов с коронавирусом в столице остается на прежнем уровне. За сутки в Москве умерли 75 человек. Рекорд по суточному числу жертв был установлен в городе 18 мая, когда от коронавируса скончались 77 человек. Общее число жертв составило 1 726.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что часть ограничений в столице, в том числе на прогулки и на занятия спортом на открытом воздухе, могут быть отменены, когда счет новых случаев заражения пойдет не на тысячи, а на десятки или сотни.