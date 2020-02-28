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Закрытая из-за коронавируса «красная зона» в Италии. Фоторепортаж

Крупнейшая вспышка коронавируса в Европе произошла в Италии: к 28 февраля там заболели 650 человек. Российским турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в эту страну. Больше всего пациентов (более 400) — в северном регионе Ломбардия, который закрыли на карантин. Как живут люди в так называемой красной зоне — в фоторепортаже РБК
Фото: Antonio Calanni / AP

Решение ограничить свободу передвижения граждан власти Италии приняли в конце февраля, когда новый коронавирус стал быстро распространяться на севере страны

Фото: Marzio Toniolo / Reuters
К 28 февраля число заболевших в Италии составило 650 человек, больше всего пациентов в регионах Ломбардия (наличие инфекции подтвердилось более чем у 400 человек) и Венето (больше ста). Умерли 17 человек, выздоровели 45
Фото: Marzio Toniolo / Reuters
В Ломбардии создали​ так называемую красную зону, закрытую на карантин. В нее вошли​ десять городов, в которых живут около 50 тыс. человек. Их населению запрещено покидать пределы территории. На карантин также закрыт один город в Венето
Фото: Marzio Toniolo / Reuters
Многие магазины и рестораны в этих населенных пунктах не работают, служащие супермаркетов носят защитные маски и перчатки
Фото: Andrea Casalis / AP
Закрытая на карантин зона контролируется полицией и военными
Фото: Marzio Toniolo / Reuters
За нарушение пропускного режима власти пообещали​ штрафы и аресты
Фото: Marzio Toniolo / Reuters

В Министерстве иностранных дел Италии отметили​, что «красная зона» составляет 0,05% от всей территории страны

Фото: Federico Bernini / Bloomberg
Всего случаи заражения новой инфекцией выявлены в 12 регионах Италии, в том числе на Сицилии
Фото: Yara Nardi / Reuters
Примерно половина пациентов находится​ на лечении дома, им запрещено выходить
Фото: Marzio Toniolo / Reuters
Для «красной зоны» создали 35 контрольно-пропускных пунктов
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, карантин, Италия, коронавирус
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