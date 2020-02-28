Вирус из Китая , 28 фев, 13:43
0
Закрытая из-за коронавируса «красная зона» в Италии. Фоторепортаж
Крупнейшая вспышка коронавируса в Европе произошла в Италии: к 28 февраля там заболели 650 человек. Российским турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в эту страну. Больше всего пациентов (более 400) — в северном регионе Ломбардия, который закрыли на карантин. Как живут люди в так называемой красной зоне — в фоторепортаже РБК
Решение ограничить свободу передвижения граждан власти Италии приняли в конце февраля, когда новый коронавирус стал быстро распространяться на севере страны
К 28 февраля число заболевших в Италии составило 650 человек, больше всего пациентов в регионах Ломбардия (наличие инфекции подтвердилось более чем у 400 человек) и Венето (больше ста). Умерли 17 человек, выздоровели 45
Многие магазины и рестораны в этих населенных пунктах не работают, служащие супермаркетов носят защитные маски и перчатки
Закрытая на карантин зона контролируется полицией и военными
За нарушение пропускного режима власти пообещали штрафы и аресты
В Министерстве иностранных дел Италии отметили, что «красная зона» составляет 0,05% от всей территории страны
Всего случаи заражения новой инфекцией выявлены в 12 регионах Италии, в том числе на Сицилии
Примерно половина пациентов находится на лечении дома, им запрещено выходить
Для «красной зоны» создали 35 контрольно-пропускных пунктов