Закрытая из-за коронавируса «красная зона» в Италии. Фоторепортаж

Крупнейшая вспышка коронавируса в Европе произошла в Италии: к 28 февраля там заболели 650 человек. Российским турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в эту страну. Больше всего пациентов (более 400) — в северном регионе Ломбардия, который закрыли на карантин. Как живут люди в так называемой красной зоне — в фоторепортаже РБК

Решение ограничить свободу передвижения граждан власти Италии приняли в конце февраля, когда новый коронавирус стал быстро распространяться на севере страны К 28 февраля число заболевших в Италии составило 650 человек, больше всего пациентов в регионах Ломбардия (наличие инфекции подтвердилось более чем у 400 человек) и Венето (больше ста). Умерли 17 человек, выздоровели 45 В Ломбардии создали ​ так называемую красную зону, закрытую на карантин. В нее вошли ​ десять городов, в которых живут около 50 тыс. человек. Их населению запрещено покидать пределы территории. На карантин также закрыт один город в Венето Многие магазины и рестораны в этих населенных пунктах не работают, служащие супермаркетов носят защитные маски и перчатки Закрытая на карантин зона контролируется полицией и военными За нарушение пропускного режима власти пообещали ​ штрафы и аресты В Министерстве иностранных дел Италии отметили​, что «красная зона» составляет 0,05% от всей территории страны Всего случаи заражения новой инфекцией выявлены в 12 регионах Италии, в том числе на Сицилии Примерно половина пациентов находится ​ на лечении дома, им запрещено выходить Для «красной зоны» создали 35 контрольно-пропускных пунктов