Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж

В Италии начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 два месяца назад. Горожанам разрешены прогулки и поездки к родственникам, часть предприятий возобновила работу. Большинство ограничений пока продолжает действовать. Как итальянцы возвращаются к привычной жизни — в фоторепортаже РБК