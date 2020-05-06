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Пандемия коронавируса ,  
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Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж

В Италии начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 два месяца назад. Горожанам разрешены прогулки и поездки к родственникам, часть предприятий возобновила работу. Большинство ограничений пока продолжает действовать. Как итальянцы возвращаются к привычной жизни — в фоторепортаже РБК
Фото: Manuel Silvestri / Reuters
Фото: Manuel Silvestri / Reuters
Карантин в Италии стал самым длительным в Европе — строгие ограничения действовали восемь недель
 
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters
Ограничения начали снимать 4 мая
 
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Итальянцам разрешено свободно передвигаться в границах регионов, ходить к родственниками, гулять в парках, заказывать еду навынос и заниматься спортом на улице

Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Также будет открыта часть предприятий. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, на работу в ближайшее время смогут вернуться около 4 млн человек

Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
По-прежнему остаются закрытыми детские площадки и некоторые пляжи. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Встречи с друзьями пока запрещены, ​так как дружеские отношения, как пишет Corriere della Sera, не включены в категорию близких
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Кинотеатры, тренажерные залы и детские сады закрыты. Запрещено собираться компаниями и посещать церковные службы
Фото: Manuel Silvestri / Reuters
Фото: Manuel Silvestri / Reuters
Ношение защитных масок остается обязательным

 
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
В Италии от коронавируса умерли​ 29 тыс. человек (по данным на 6 мая)
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
По данным на 6 мая, в Италии зафиксировано более 213 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
 
Теги: мультимедиа, Италия, коронавирус
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