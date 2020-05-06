Пандемия коронавируса , 06 мая, 12:27
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Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж
В Италии начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 два месяца назад. Горожанам разрешены прогулки и поездки к родственникам, часть предприятий возобновила работу. Большинство ограничений пока продолжает действовать. Как итальянцы возвращаются к привычной жизни — в фоторепортаже РБК
Карантин в Италии стал самым длительным в Европе — строгие ограничения действовали восемь недель
Ограничения начали снимать 4 мая
Итальянцам разрешено свободно передвигаться в границах регионов, ходить к родственниками, гулять в парках, заказывать еду навынос и заниматься спортом на улице
Также будет открыта часть предприятий. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, на работу в ближайшее время смогут вернуться около 4 млн человек
По-прежнему остаются закрытыми детские площадки и некоторые пляжи. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию
Встречи с друзьями пока запрещены, так как дружеские отношения, как пишет Corriere della Sera, не включены в категорию близких
Кинотеатры, тренажерные залы и детские сады закрыты. Запрещено собираться компаниями и посещать церковные службы
Ношение защитных масок остается обязательным
В Италии от коронавируса умерли 29 тыс. человек (по данным на 6 мая)
По данным на 6 мая, в Италии зафиксировано более 213 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19