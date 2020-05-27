Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к отмене карантинных мер

Среди возможных послаблений главный санитарный врач столицы назвала разрешение на прогулки, возобновление работы предприятий сферы услуг

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и в принципе даже готовы ко второму», — сказала Андреева, выступая на заседании Мосгордумы по видеоконференцсвязи.

Главный санитарный врач столицы уточнила, что ситуация в городе соответствует тем требованиям к снятию ограничений, которые выдвигает Роспотребнадзор. Коэффициент распространения инфекции за 70 дней в России меньше единицы. Также на сегодняшний момент в Москве есть достаточное количество свободных коек в медицинских учреждениях, а по масштабам тестирования столица занимает первое место в стране.