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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к отмене карантинных мер

Среди возможных послаблений главный санитарный врач столицы назвала разрешение на прогулки, возобновление работы предприятий сферы услуг
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. 

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«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и в принципе даже готовы ко второму», — сказала Андреева, выступая на заседании Мосгордумы по видеоконференцсвязи.

Главный санитарный врач столицы уточнила, что ситуация в городе соответствует тем требованиям к снятию ограничений, которые выдвигает Роспотребнадзор. Коэффициент распространения инфекции за 70 дней в России меньше единицы. Также на сегодняшний момент в Москве есть достаточное количество свободных коек в медицинских учреждениях, а по масштабам тестирования столица занимает первое место в стране.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Андреева отметила, что в случае сохранения этой тенденции в городе можно будет открывать объекты службы быта и оказания услуг населению, а также разрешить прогулки на свежем воздухе детям и пожилым людям, которым это необходимо.

При этом Андреева подчеркнула, что снятие ограничений должно происходить при жестком соблюдении требований Роспотребнадзора.

До сих пор в Москве действует режим самоизоляции, при котором неработающим выходить из дома разрешается лишь в случае крайней необходимости, не отменены цифровые пропуска для поездок на работу или в личных целях на личном и общественном транспорте. С середины мая в столице заработали промышленные и строительные предприятия, в ограниченном варианте начали действовать центры госуслуг, с определенными оговорками запустился каршеринг.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Гордеев, Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, Мосгордума
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