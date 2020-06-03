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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1842 случая заражения коронавирусом, следует из данных столичного оперативного штаба.

Это стало минимальным суточным приростом с 16 апреля, когда за сутки было подтверждено 1370 новых случаев. После этого о менее 2 тыс. зараженных за сутки оперативный штаб сообщал только два раза — 17 и 23 апреля. В каждый из этих дней было выявлено 1959 случаев заражения.

По состоянию на 3 июня за все время распространения эпидемии коронавирусом в Москве заразились 187,2 тыс. человек. При этом более 91,6 тыс. уже выздоровели, 2,6 тыс. умерли. Число активных случаев составляет 92 тыс.

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В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране заболевание выявили у 432,2 тыс. человек.

С 1 июня в Москве ослабили режим ограничений из-за коронавируса. В городе открылись парки и непродовольственные магазины, а жителям разрешили выходить на прогулки несколько дней в неделю. При этом в режиме «самосохранения граждан» и «аккуратного введения хозяйства работающих предприятий» необходимо оставаться до создание вакцины, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Москва рассчитывает на первые партии вакцины осенью, уточнил мэр.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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