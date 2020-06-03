В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID

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За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1842 случая заражения коронавирусом, следует из данных столичного оперативного штаба.

Это стало минимальным суточным приростом с 16 апреля, когда за сутки было подтверждено 1370 новых случаев. После этого о менее 2 тыс. зараженных за сутки оперативный штаб сообщал только два раза — 17 и 23 апреля. В каждый из этих дней было выявлено 1959 случаев заражения.

По состоянию на 3 июня за все время распространения эпидемии коронавирусом в Москве заразились 187,2 тыс. человек. При этом более 91,6 тыс. уже выздоровели, 2,6 тыс. умерли. Число активных случаев составляет 92 тыс.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня Общество

В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии в стране заболевание выявили у 432,2 тыс. человек.