Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

По словам мэра, это может произойти только при позитивной динамике по коронавирусу. «Это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны», — сказал он

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.

«Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем», — сказал он.

Как отметил Собянин, в этом вопросе основной критерий заключается в том, что заболеваемость не должна расти, а наоборот, должна снижаться. При этом система здравоохранения, по мнению мэра, должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. «Это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны», — добавил он.

В Москве режим полной самоизоляции — для всех жителей города, а не только для отдельных категорий — был введен указом Собянина 29 марта сроком на дне недели. Позднее ограничения были продлены до конца апреля. Два дня назад Собянин заявил о том, что действие режима самоизоляции в Москве должно быть продлено. «Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал мэр.