Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Непомнящий победил Фируджу на онлайн-турнире по шахматам Спорт, 22:02 Собянин посоветовал пассажирам метро использовать перчатки и маски Общество, 22:02 Чемпионство ПСЖ и достижение Овечкина. Главное в спорте за 30 апреля Спорт, 22:00 Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус Политика, 21:44 РФС объявил дату обсуждения исполкомом возобновления чемпионата России Спорт, 21:37 Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику Общество, 21:29 Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня Общество, 21:22 Пилот команды «Формулы-1» Ferrari поработал волонтером Красного Креста Спорт, 21:17 Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19 Общество, 21:13 В Ростовской области ввели масочный режим Общество, 21:02 В Германии откроют школы и возобновят спортивные мероприятия Общество, 20:46 Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Общество, 20:43 «Салават Юлаев» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 20:38 Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса Финансы, 20:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

По словам мэра, это может произойти только при позитивной динамике по коронавирусу. «Это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны», — сказал он
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.

«Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем», — сказал он.

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как отметил Собянин, в этом вопросе основной критерий заключается в том, что заболеваемость не должна расти, а наоборот, должна снижаться. При этом система здравоохранения, по мнению мэра, должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. «Это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны», — добавил он.

В Москве режим полной самоизоляции — для всех жителей города, а не только для отдельных категорий — был введен указом Собянина 29 марта сроком на дне недели. Позднее ограничения были продлены до конца апреля. Два дня назад Собянин заявил о том, что действие режима самоизоляции в Москве должно быть продлено. «Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал мэр.

Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая
Политика

Вечером 28 апреля Собянин распорядился продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно с сохранением всех ограничений на передвижение граждан. «Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — прокомментировал свое решение Собянин.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
Материалы по теме
Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter