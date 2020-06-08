В России за сутки зафиксировали 8,9 тыс. новых зараженных коронавирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
В России за сутки выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных с начала эпидемии в России достигло 476,6 тыс. человек.
Умерли за сутки 112 человек — это минимальное число с 25 мая.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 2001. Вслед за столицей по темпам прироста числа заболевших лидируют Подмосковье (751 новый заболевший), Санкт-Петербург (326), Нижегородская (305), Свердловская (249) и Воронежская (228) области.
С учетом новых случаев заражения общее количество заболевших COVID-19 в Москве превысило 197 тыс., в Подмосковье — 44,9 тыс. За пределами столичного региона по количеству выявленных случаев заражения лидируют: