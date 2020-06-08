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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки зафиксировали 8,9 тыс. новых зараженных коронавирусом

Число заразившихся с начала эпидемии в стране выросло до 476,6 тыс. человек
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA Images / ZUMA / ТАСС
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В России за сутки выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных с начала эпидемии в России достигло 476,6 тыс. человек.

Умерли за сутки 112 человек — это минимальное число с 25 мая.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 2001. Вслед за столицей по темпам прироста числа заболевших лидируют Подмосковье (751 новый заболевший), Санкт-Петербург (326), Нижегородская (305), Свердловская (249) и Воронежская (228) области.

С учетом новых случаев заражения общее количество заболевших COVID-19 в Москве превысило 197 тыс., в Подмосковье — 44,9 тыс. За пределами столичного региона по количеству выявленных случаев заражения лидируют:

  • Санкт-Петербург (18 835);
  • Нижегородская область (12 442);
  • Свердловская область (7668);
  • Ростовская область (6335);
  • Дагестан (5970).

На Москву приходится чуть более 41% всех случаев заражения по стране.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В мире общее количество случаев заражения к утру 8 июня превысило 7 млн человек, смертей — 402,8 тыс. человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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