Италия с 3 июня отменит обязательный карантин для прибывающих из ЕС

С 3 июня прибывающих в Италию из стран Евросоюза не будут отправлять на обязательный карантин. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает La Stampa.

«Межрегиональные поездки ограничены до 3 июня. Если данные по-прежнему будут обнадеживающими, мы сможем снова перемещаться по всей Италии без ограничений. С 3 июня вы можете перемещаться из Европейского союза без ограничений», — сказал Конте.

С 18 мая власти также возобновят свободное перемещение на территории одного региона.

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