Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова пригласила всех желающих принять участие в тестировании

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Со среды, 27 мая, в поликлиниках Москвы будут ежедневно брать до 5 тыс. проб для проведения тестов на наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, отметив, что в тестировании могут принять участие все желающие жители Москвы, для которых тесты будут бесплатными.

«Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании», — сказала Ракова, слова которой приводит столичный оперативный штаб.

По словам Раковой, проведение теста будет происходить по предварительной записи, результаты тестирования будут заноситься в электронные медицинские карты пациентов.

«Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией», — пояснила заместитель мэра.

Ракова также сообщила, что число проведенных в Москве ПЦР-тестов на наличие вируса уже превысило 2 млн.