Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 71,14 (-0,46) Quote, 26 мая, 15:41
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 77,79 (-0,1) Quote, 26 мая, 15:41
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая Общество, 12:01 У Александра Овечкина родился второй сын Спорт, 12:00 Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин Бизнес, 12:00 СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии Политика, 11:52 Деревянко, Высоцкая, Виторган и другие — о карантине и приметах времени Стиль, 11:51 UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома» Бизнес, 11:50 Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу Общество, 11:48 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 11:42 Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Общество, 11:35 Власти Чувашии отреагировали на иск экс-главы региона к Путину Политика, 11:31 ЦСКА объявил об уходе из команды двух баскетболистов Спорт, 11:30 Японская биржа bitFlyer за прошедший год зафиксировала убыток в $6,9 млн Крипто, 11:27 В Москве и области впервые с 29 апреля выявили менее 3 тыс. заболевших Общество, 11:15 Защитные акции: что это такое и зачем их покупать Quote, 11:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы назвали масштаб тестирования на антитела к коронавирусу

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова пригласила всех желающих принять участие в тестировании
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Со среды, 27 мая, в поликлиниках Москвы будут ежедневно брать до 5 тыс. проб для проведения тестов на наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, отметив, что в тестировании могут принять участие все желающие жители Москвы, для которых тесты будут бесплатными.

«Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании», — сказала Ракова, слова которой приводит столичный оперативный штаб.

По словам Раковой, проведение теста будет происходить по предварительной записи, результаты тестирования будут заноситься в электронные медицинские карты пациентов.

«Результаты теста показывают, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией», — пояснила заместитель мэра.

Ракова также сообщила, что число проведенных в Москве ПЦР-тестов на наличие вируса уже превысило 2 млн.

Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовое исследование населения на иммунитет к коронавирусной инфекции стартовало в Москве 15 мая. На первом этапе принять участие в нем могли только те, кто получил специальное приглашение — раз в «несколько дней» по электронной почте или с помощью СМС его получали около 70 тысяч москвичей.

На прошлой неделе власти Москвы обнародовали первые итоги тестирования на наличие антител к вызывающему COVID-19 вирус. После проверки 50 тыс. человек антитела были обнаружены у 12,5%. При этом наиболее высоким этот показатель оказался у жителей Северо-Восточного административного округа (13,6%), а самым низким у жителей юго-запада столицы (11,2%).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
Материалы по теме
Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу
Общество
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Общество
Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter